Вопреки морозам: связисты ЦВО совершенствуют мастерство на сибирских полигонах

Мороз минус 30 и солнце. Чудесный, но очень холодный день. В таких условиях работают связисты Центрального военного округа.

На заснеженных сибирских полигонах они совершенствуют навыки по организации бесперебойной связи между пунктами управления. Прокладывают проводные линии, разворачивают защищенные радиосети, передают и принимают информацию в автоматическом режиме.

Но от холода их вполне себе спасают горячий чай и бутерброды с салом и сливочным маслом в специальных пунктах обогрева. Подкрепились, согрелись - и вновь наружу, оттачивать мастерство обеспечения связи.