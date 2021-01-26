Вопреки морозам: связисты ЦВО совершенствуют мастерство на сибирских полигонах
Связисты прокладывают проводные линии, разворачивают защищенные радиосети, передают и принимают информацию в автоматическом режиме.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Мороз минус 30 и солнце. Чудесный, но очень холодный день. В таких условиях работают связисты Центрального военного округа.
На заснеженных сибирских полигонах они совершенствуют навыки по организации бесперебойной связи между пунктами управления. Прокладывают проводные линии, разворачивают защищенные радиосети, передают и принимают информацию в автоматическом режиме.
Но от холода их вполне себе спасают горячий чай и бутерброды с салом и сливочным маслом в специальных пунктах обогрева. Подкрепились, согрелись - и вновь наружу, оттачивать мастерство обеспечения связи.