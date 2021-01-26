В Военной академии РВСН проводится вакцинация против коронавируса
Перед инъекцией военнослужащих знакомят с правилами поведения при вакцинации.
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В Военной академии РВСН имени Петра Великого вакцинируется профессорско-преподавательский состав, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.
Перед тем как сделать прививку, военнослужащие проходят тщательный медицинский осмотр, им измеряют температуру, уточняют самочувствие.
Вакцина двухкомпонентная, каждый из компонентов вводится отдельно с промежутком в три недели. Жалоб на плохое самочувствие после прививки не выявлено.
После завершения вакцинации каждому участнику будет оформлен специальный сертификат о получении профилактической прививки против новой коронавирусной инфекции.