В Военной академии РВСН проводится вакцинация против коронавируса

В Военной академии РВСН имени Петра Великого вакцинируется профессорско-преподавательский состав, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.

Перед тем как сделать прививку, военнослужащие проходят тщательный медицинский осмотр, им измеряют температуру, уточняют самочувствие.

Вакцина двухкомпонентная, каждый из компонентов вводится отдельно с промежутком в три недели. Жалоб на плохое самочувствие после прививки не выявлено.

После завершения вакцинации каждому участнику будет оформлен специальный сертификат о получении профилактической прививки против новой коронавирусной инфекции.