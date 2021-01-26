Рокот множества орудий: военнослужащие отразили атаку «врага» под Оренбургом

Военнослужащие 2-й общевойсковой армии отбили атаку условного противника на учениях, которые прошли на Тоцком полигоне в Оренбургской области. В ходе тренировки бойцы применили танки Т-72Б3, реактивные системы «Град» и самоходные гаубицы «Мста-С», сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

По легенде учений, неприятель при поддержке тяжелой бронетехники и минометов собирался прорвать оборону. Беспилотники «Орлан-10» и «Тахион» вычислили координаты врага и передали их на командный пункт.

Двигавшуюся в сторону обороняемых позиций колонну обстреляли из реактивных систем залпового огня «Град» и самоходных гаубиц «Мста-С», оставшиеся силы были ликвидированы мотострелками и танкистами.

«Экипажи танков, используя многоканальные тепловизоры «Сосна-У», в автоматическом режиме обнаруживали цели на дальностях до трех километров и уничтожали их из 125-миллиметровых орудий», - говорится в сообщении.

Т-72 разработан и производился Уралвагонзаводом в Нижнем Тагиле. Стоит на вооружении нескольких десятков стран. Глубокомодернизированные версии танка Т-72Б - Т-72Б3, особенно Т-72Б3М, - соответствуют требованиям современной войны.

Т-72Б3 является глубокой модификацией танка Т-72Б и отличается от предшественника улучшением большинства основных характеристик.

На танк могут устанавливаться прицелы «Сосна-У» и 1А40-4, автомат сопровождения целей, радиостанция Р-168-25У-2, комплекс программно-аппаратного АВСКУ, пушка типа 2А46М-5-01, двигатель В-92С2Ф (1 130 л. с.) с системами, обеспечивающими его работу.

