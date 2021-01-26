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Военные инженеры ЦВО проходят отбор на конкурсы АрМИ-2021

Тимур Шерзад
11:28 26.01.2021
Военные инженеры ЦВО проходят отбор на конкурсы АрМИ-2021
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Военные инженеры ЦВО приступили к отбору на АрМИ-2021. Их ждут конкурсы «Инженерная формула» и «Безопасный маршрут». Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа. 

Инженерно-саперные, понтонно-мостовые и дорожные подразделения будут выполнять задачи на инженерную разведку и разминирование. Им предстоит использовать путепрокладчики БАТ-2, восстанавливая участок пути, засыпая траншеи и оборудуя котлованов. Помимо этого, инженеры будут на время собирать механизированные мосты, используя комплект тяжелого механизированного моста ТММ. 

Подразделения, победившие в отборочных, будут бороться за свой военный округ на всеармейских играх, за которыми уже последует международный этап. 

Эти два последних этапа конкурсов АрМИ-2021 «Инженерная формула» и «Безопасный маршрут» будут проведены на базе Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, и пройдут летом 2021 года. 

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