Марш-бросок и поражение целей до 500 км: в Бурятии прошли учения расчетов ОТРК «Искандер»

В Бурятии успешно прошли учения расчетов оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» Восточного военного округа. Они выполнили электронные пуски ракет по наиболее удаленным важным объектам условного противника.

По замыслу маневров, расчеты поднялись по тревоге, вышли на позиционный район, совершив марш по пересеченной местности. Были выполнены мероприятия по развертыванию, всестороннему обеспечению и подготовке к стрельбе и управлению огнем.

Специалисты РХБ защиты обеспечили аэрозольный завес и снижение демаскирующих признаков техники. Для оценки эффективности поражения целей в ходе выполнения боевых пусков применялись многофункциональные беспилотные летательные аппараты «Орлан-10».

В ходе учений расчеты ОТРК «Искандер» отработали элементы по внезапно поступающим вводным с командного пункта, а также был выполнен одновременный учебный (электронный) пуск аэробаллистической и крылатой ракетами. Первые учения в 2021 году прошли успешно. Расчеты поразили командный пункт условного противника на расстоянии до 500 километров.

Кроме того в общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Приморском и Хабаровском краях, продолжается вакцинация военнослужащих и членов их семей от COVID-19.

Получили прививку более 1800 военнослужащих. В первую очередь вакцинацию прошли медицинские работники и личный состав, несущий боевое дежурство. Вакцина поступает в соединения и воинские части армии из Хабаровска в специальных термоконтейнерах с охлаждающими элементами, позволяющими поддерживать оптимальный температурный режим. Для проведения вакцинации были сформированы бригады военных медиков, которые прошли специальную подготовку.