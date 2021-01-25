Армия На российской военной базе в Киргизии приступили к вакцинации от COVID-19 Тамара Астапенкова В первую очередь вакцину получат медицинские работники, военнослужащие, несущие боевое дежурство и командный состав. © Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: На объединенной российской военной базе, дислоцированной в Киргизии, началась вакцинация от коронавирусной инфекции. На аэродром Кант самолетом Центрального военного округа в специальных транспортировочных контейнерах были доставлены 200 доз первой партии вакцины от коронавируса. В первую очередь вакцину получат медицинские работники, военнослужащие, несущие боевое дежурство и командный состав. Перед прививкой все пройдут обязательный медицинский осмотр и получат информацию о коронавирусной инфекции, воздействии препарата на организм человека и возможных побочных явлениях. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика