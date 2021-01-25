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На российской военной базе в Киргизии приступили к вакцинации от COVID-19

Тамара Астапенкова
06:38 25.01.2021
В первую очередь вакцину получат медицинские работники, военнослужащие, несущие боевое дежурство и командный состав.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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На объединенной российской военной базе, дислоцированной в Киргизии, началась вакцинация от коронавирусной инфекции.

На аэродром Кант самолетом Центрального военного округа в специальных транспортировочных контейнерах были доставлены 200 доз первой партии вакцины от коронавируса.

В первую очередь вакцину получат медицинские работники, военнослужащие, несущие боевое дежурство и командный состав. Перед прививкой все пройдут обязательный медицинский осмотр и получат информацию о коронавирусной инфекции, воздействии препарата на организм человека и возможных побочных явлениях.

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