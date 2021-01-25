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Офицеры и курсанты Военно-Морского Института возложили венки и цветы к памятнику Крузенштерну в Петербурге

Ян Брацкий
05:10 25.01.2021
Главнокомандующий ВМФ Николай Евменов отметил важность военно-морского образования, которое оказало существенное влияние на развитие учебного и научного прогресса России.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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В преддверии 320-летия военно-морского образования, которое будет отмечаться 25 января, офицеры и курсанты старейшего в России учебного заведения – Военно-Морского Института – Морского Корпуса Петра Великого возложили венки к памятнику Крузенштерну на набережной Лейтенанта Шмидта в Санкт-Петербурге. В церемонии приняли участие представители Главного командования ВМФ России, Военного Учебно-Научного Центра ВМФ, ветераны Военно-Морского Флота и представители городской администрации.

Накануне, Главнокомандующий ВМФ России Адмирал Николай Евменов поприветствовал участников межвузовской военно-исторической конференции: «Честь и Доблесть! Морской корпус Петра Великого - 320 лет на службе Отечеству. История и современность». Обращение и приветствие Главкома ВМФ Адмирала Николая Евменова к участникам конференции довел Начальник Военного Учебно-Научного Центра ВМФ вице-адмирал Виктор Соколов.

«Дорогие ветераны, педагоги, ученые, курсанты и слушатели образовательных учреждений Военно-морского флота. В этом году мы отмечаем 320 лет со дня создания военно-морского образования. Анализируя исторические события, можно с уверенностью сказать – именно оно оказало существенное влияние на развитие учебного и научного прогресса России. На протяжении своей истории военно-морское образование всегда гордилось своими педагогами и учеными, опытными специалистами морского дела, лучшими морскими офицерами, прошедшими суровую школу и боевую закалку в исторических сражениях нашего флота», - отметил Евменов в приветственном слове.

Нынешнее поколение военных моряков достойно продолжает традиции своих героических предшественников, заявил Главком ВМФ. По уровню своей профессиональной подготовки специалисты военно-морского дела способны выполнять на высочайшем уровне задачи любой сложности. 

«Прошедшие столетия – это непрерывная цепь ярких достижений и свершений в военно-морской науке, в боевой и учебной практике, в освоении нового вооружения и техники в тактическом и оперативном искусстве. Мы всегда обращаемся к историческим страницам, документам и свидетельствам, опыту и урокам прошлого, чтобы найти ответ на актуальные вопросы современности. Для активно развивающегося Военно-морского флота России, новых кораблей океанской зоны, оснащенных самым современным вооружением, не имеющих аналогов в мире, нужна уникальная, инновационная и опережающая система подготовки военно-морских кадров», - добавил Главком.

Участники конференции рассмотрели широкий круг вопросов обобщения исторического опыта светского и военного образования в России, воинского обучения, духовно-нравственного воспитания и его применение в современных условиях, а также анализа эволюции светского и военного образования в России на примере учебных заведений Санкт-Петербурга. После конференции, для ее участников было организовано посещение музея Морского корпуса Петра Великого и осмотр книжной выставки.

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