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Военнослужащие ЦВО поздравили воспитанников детдомов с Новым годом

Анна Касаткина
05:41 02.01.2021
Неожиданным для детей стало появление Деда Мороза на военном автомобиле УАЗ.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Военнослужащие соединений 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) поздравили воспитанников детских домов и социальных центров с Новым годом. Посещение ребят и общение с ними уже стало доброй традицией для военнослужащих соединений, дислоцированных в Кемеровской и Новосибирской областях, Алтайском крае.

Неожиданным для детей стало появление Деда Мороза на военном автомобиле УАЗ.

«Военнослужащие совместно со сказочными персонажами подарили детям новогодние игрушки и сладкие подарки, пожелав здоровья, радости в жизни и исполнения всех желаний», – говорится в сообщении пресс-службы ЦВО.

Все мероприятия проводились со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

Уточняется, что для военнослужащих 41-ой общевойсковой армии уже стало доброй традицией посещать детей из детских домов и социальных центров, общаться с ними и руководством учреждений по вопросам оказания необходимой помощи.

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