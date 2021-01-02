Военнослужащие ЦВО поздравили воспитанников детдомов с Новым годом

Военнослужащие соединений 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) поздравили воспитанников детских домов и социальных центров с Новым годом. Посещение ребят и общение с ними уже стало доброй традицией для военнослужащих соединений, дислоцированных в Кемеровской и Новосибирской областях, Алтайском крае.

Неожиданным для детей стало появление Деда Мороза на военном автомобиле УАЗ.

«Военнослужащие совместно со сказочными персонажами подарили детям новогодние игрушки и сладкие подарки, пожелав здоровья, радости в жизни и исполнения всех желаний», – говорится в сообщении пресс-службы ЦВО.

Все мероприятия проводились со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

Уточняется, что для военнослужащих 41-ой общевойсковой армии уже стало доброй традицией посещать детей из детских домов и социальных центров, общаться с ними и руководством учреждений по вопросам оказания необходимой помощи.