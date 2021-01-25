Один патрон - одна цель: в Ростовской области прошли занятия снайперов ЮВО

В полях Ростовской области расчехлили винтовки и развернули тепловизоры снайперы Южного военного округа. С поправкой на ветер и прочие факторы мастера высокоточной стрельбы ведут прицельный огонь по бронеколоннам условного противника. Работают в паре, в группе и в одиночку. Меняя позиции и маскируясь так, что в шаге не заметишь.

Они и в бою, и в жизни скрывают свои лица. О них в армии говорят - «штучный товар». Каждый специалист готовится годами. Каждый вселяет ужас во врага. Снайперы Южного военного округа выходят на зимнюю «охоту» на условного противника.

Секреты снайпинга кроются не только в просчете деривации, угла места цели, поправок на ветер, температуру и влажность воздуха при стрельбе. Все это было бы бесполезным без железной выдержки, умения выбирать позицию и становиться буквально невидимым для противника.

Снайперы работают и днем и ночью. На сложном рельефе, при любых погодных условиях. Спецприемы выполняются в условиях одиночной работы, пары или группы.

Задачи по скрытному передвижению и маскировке выполнены на отлично. Стрелки выходят на цели. Сегодня это водители бронетехники и командный состав условного противника. Навыки оттачивают на снайперских винтовках.

Тир профессиональных снайперов с развлечениями общего ничего не имеет. Стрельба ведется в усложненных условиях из макетов техники,

в парах, со сменой позиций. Здесь даже предусмотрена система подземных ходов для скрытного огня. Особое внимание уделяется раскрытию целей и использованию приборов наблюдения и прицеливания.

«Как показывает практика, самые лучшие снайперы получаются из флегматичных людей. Этим нужно жить. Этим нужно гореть. Нужно, чтобы люди полностью отдавались. Я просто люблю это дело. Я считаю это дело настоящей мужской работой», - поделился мнением о снайперском деле Алексей Николаев, командир стрелкового взвода.

Все мишени на дистанциях до 1 300 метров поражены прицельным огнем. Квалификацию на полевых занятиях подтвердили более 50 снайперов. Такие занятия - лишь видимая часть реальной работы военных специалистов Южного военного округа.