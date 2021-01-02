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Первая тысяча военнослужащих ЦВО полностью завершила вакцинацию от COVID-19

Роман Захаров
05:17 02.01.2021
В первую очередь прививку поставили военные медики, которые непосредственно принимают участие в диагностике и лечении больных коронавирусной инфекцией.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Первая тысяча военнослужащих Центрального военного округа (ЦВО) полностью завершила вакцинацию от новой коронавирусной инфекции. В течение декабря военнослужащие были привиты первым и вторым компонентом препарата.

В первую очередь прививку поставили военные медики, которые непосредственно принимают участие в диагностике и лечении больных коронавирусной инфекцией, военнослужащие, несущие боевое дежурство, командный состав и дежурные силы соединений и воинских частей в Екатеринбургском и Чебаркульском гарнизонах.

Стоит отметить, что военнослужащие РФ активно принимают участие в вакцинации от COVID-19. Так, например, 30 декабря в Сибири завершился начальный этап данной медицинской процедуры. В нем на добровольной основе участвовали свыше 1200 военнослужащих из соединений и частей, расположенных в Алтайском крае, Кемеровской и Новосибирской областях. Через три недели они пройдут ревакцинацию вторым компонентом.

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