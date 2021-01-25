Путин выразил соболезнования в связи со смертью адмирала Громова

Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего главнокомандующего Военно-морским флотом России адмирала флота Феликса Громова, сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее сообщалось, что он скончался в возрасте 83 лет. Громова похоронят 26 января на федеральном военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах.

«Феликс Николаевич посвятил жизнь защите Отечества, развитию Военно-морского флота и сохранению его славных традиций», - говорится в сообщении.

Путин подчеркнул, что Громова уважали и ценили за высокую компетентность, требовательность к себе и подчиненным, за верность избранной профессии.

Громов возглавлял Военно-морской флот России в 1992-1997 годах. Он выступал за строительство авианосцев и новых российских баз в Средиземном море и Тихом океане.