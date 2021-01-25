Тысячи военнослужащих и сотни единиц техники: тренировки по боевой готовности начались на Балтфлоте

Более 3 000 военнослужащих и свыше 300 единиц вооружения и техники задействованы в плановых тренировках по боевой готовности, которые стартовали на Балтийском флоте.

Будут отработаны действия военнослужащих при получении сигнала тревоги, получении оружия и экипировки, а также действия при подготовке техники к выходу из парков и выдвижению в районы сосредоточения, где уделят внимание маскировке, фортификационному и инженерному оборудованию, подготовке техники и вооружения для боевых задач.

Занятия организуют в несколько этапов. На первом этапе военнослужащие отработают действия в составе подразделений, далее тренировки будут проводиться в составе соединений и воинских частей.

В завершение на полигонах Калининградской области пройдут боевые стрельбы из стрелкового оружия, гранатометов, вооружения боевых машин пехоты БМП-2, танков Т-72Б3 по мишеням, имитирующим технику и живую силу условного противника. Одновременно с сухопутными подразделениями морская авиация и расчеты ПВО флота отработают комплекс задач.

Т-72 разработан и производился Уралвагонзаводом в Нижнем Тагиле. Стоит на вооружении нескольких десятков стран. Глубокомодернизированные версии танка Т-72Б - Т-72Б3, особенно Т-72Б3М, - соответствуют требованиям современной войны.

Т-72Б3 является глубокой модификацией танка Т-72Б и отличается от предшественника улучшением большинства основных характеристик.

На танк могут устанавливаться прицелы «Сосна-У» и 1А40-4, автомат сопровождения целей, радиостанция Р-168-25У-2, комплекс программно-аппаратного АВСКУ, пушка типа 2А46М-5-01, двигатель В-92С2Ф (1 130 л. с.) с системами, обеспечивающими его работу.