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Главный штурман ВМФ РФ: особенно ценным для наших штурманов стал арктический и антарктический опыт

Тимур Шерзад
13:53 25.01.2021
По словам главного штурмана, вовремя оповещать об изменении навигационной обстановки в районе - значит соблюсти обязательное условие безопасного плавания кораблей. 
Главный штурман ВМФ РФ: особенно ценным для наших штурманов стал арктический и антарктический опыт
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Контр-адмирал Эдуард Луйк, главный штурман Военно-морского флота России, в интервью газете «Красная звезда» рассказал о подготовке военно-морских штурманов в России. 

Луйк отметил рост интенсивности подготовки флотов в 2020 году - как оперативной, так и боевой. Он похвалил личный состав флотов за успешное решение задач в ходе учений и подчеркнул роль штурманов - на кораблях и подводных лодках они всегда несут боевую службу и боевое дежурство. 

«Особо ценным стал опыт, полученный штурманами в морях Арктики и Антарктики, при выполнении учебных стрельб современным оружием из новых нетрадиционных для боевой подготовки районов. Передовым является штурманский опыт обеспечения высокоточного плавания дизельных подводных лодок Черноморского флота в Средиземном море. Ценные сведения о навигационно-гидрографических и гидрометеорологических особенностях районов были получены в ходе кругосветного похода океанографического исследовательского судна "Адмирал Владимирский"», - подчеркнул контр-адмирал. 

Эти сведения не менее важны, чем само умение ориентироваться в море - навигационные особенности районов меняются, поэтому они проверяются в каждом плавании. Если что-то не так, как раньше, то сведения доносятся и уточняются. Контр-адмирал Луйк уделил этому особенное внимание, заметив, что задача перепроверять имеющиеся сведения стоит перед каждым корабельным штурманом. По словам главного штурмана, вовремя оповещать об изменении навигационной обстановки в районе - значит соблюсти обязательное условие безопасного плавания кораблей. 

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