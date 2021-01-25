Российские военные на авиабазе Хмеймим привились вакциной «Спутник V»

Российские военнослужащие на авиабазе Хмеймим в Сирии первыми привились от новой коронавирусной инфекции. В ближайшие дни вакцину «Спутник V» должны доставить на самые отдаленные наблюдательные посты. Лекарственного препарата хватит на всех.

Вакцинирование в армии ничем не отличается от того, как это происходит в гражданских больницах. Обязательное условие для процедуры - отсутствие симптомов заболевания и личное желание сделать прививку. После процедуры пациенты еще около получаса находятся под наблюдением врача, чтобы убедиться, что организм нормально реагирует на введение препарата.

«В данный момент на базе медицинского отряда происходит плановая вакцинация вакциной "Спутник V". Данная вакцина поступила в группировку в достаточном количестве. В соответствии с потребностью. Военнослужащие группировки прививаются в добровольном порядке. Процесс проходит без замечаний и происшествий», - отметил начальник санитарно-эпидемиологической службы группировки войск в Сирии Владимир Радченко.

Снова к доктору военнослужащие придут через 21 один, на второй этап вакцинации. И уже после этого они получат не только иммунитет к главной болезни нашего века, но и сертификатов о том, что они защищены «Спутником V».