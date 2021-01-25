Каменные стены и колючая проволока: бойцы Кантемировской танковой дивизии прошли «Тропу разведчика»
«Тропа разведчика» включает в себя более 30 препятствий: каменные стены, подвесные мосты, заграждения колючей проволоки.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В Подмосковье на полигоне Головеньки разведывательные подразделения Кантемировской танковой дивизии прошли «Тропу разведчика», сообщает пресс-служба Западного военного округа.
Военнослужащие преодолели специальную полосу препятствий, как в составе групп по десять человек, так и в индивидуальном порядке. Такие испытания позволяют проверить как физическую форму бойцов, так и моральный дух, ведь на пути их ждут дымовые завесы, взрывы и выстрелы из стрелкового оружия.
Всего в учениях приняло участие более 150 военнослужащих и более 30 единиц вооружения и военной техники.