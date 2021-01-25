Каменные стены и колючая проволока: бойцы Кантемировской танковой дивизии прошли «Тропу разведчика»

В Подмосковье на полигоне Головеньки разведывательные подразделения Кантемировской танковой дивизии прошли «Тропу разведчика», сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Военнослужащие преодолели специальную полосу препятствий, как в составе групп по десять человек, так и в индивидуальном порядке. Такие испытания позволяют проверить как физическую форму бойцов, так и моральный дух, ведь на пути их ждут дымовые завесы, взрывы и выстрелы из стрелкового оружия.

Всего в учениях приняло участие более 150 военнослужащих и более 30 единиц вооружения и военной техники.