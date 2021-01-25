Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Военнослужащие Каспийской флотилии отмечают День штурмана ВМФ РФ

Роман Захаров
03:15 25.01.2021
В настоящее время штурманская служба и флотские навигаторы КФл успешно выполняют задачи штурманской подготовки, уровень которой позволяет обеспечивать безопасность плавания в акватории Каспийского моря и в дальних походах.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Военнослужащие Каспийской флотилии (КФл) отмечают День штурмана ВМФ РФ. Командующий КФл контр-адмирал Сергей Пинчук поздравил матросов, старшин, мичманов, офицеров, рабочих, служащих флотилии и выразил благодарность флотским штурманам за самоотверженный труд, высокую степень ответственности и профессионализм.

В настоящее время штурманская служба и флотские навигаторы КФл успешно выполняют задачи штурманской подготовки, уровень которой позволяет обеспечивать безопасность плавания в акватории Каспийского моря и в дальних походах.

В 2020 году наплаванность кораблей и судов обеспечения флотилии превысила 1400 суток. Во всех походах проводку кораблей осуществляли штурманы КФл, которые не допустили ни одного случая навигационной аварийности.

Во время профессиональной подготовки штурманы флотилии повышают свои навыки, мастерство и умения, применяя технические новинки. Тренировки проходят регулярно на современных электронных картографических информационных системах «Сегмент» и «Аляска». Данное оборудование активно используется с целью совершенствования навыков специалистов корабельных расчетов, обеспечивающих безопасность мореплавания.

История штурманской службы берет свое начало со дня издания Петром I в 1701 году указа о создании в России первого военно-учебного морского заведения - школы математических и навигационных наук.

День штурмана ВМФ РФ учрежден приказом Главнокомандующего Военно-Морским Флотом России от 15 июля 1996 года № 253 и ежегодно отмечается 25 января.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
00:17 В стране и мире
Видео
Самосохранение или политика: почему в Европе стали чаще задумываться об использовании «Спутника V»
21:25 В стране и мире
Вице-президент Аргентины привилась «Спутником V»
00:10 В стране и мире
статья
Биография злодея: кто и зачем переиздал в Польше книгу Гитлера
22:10 В стране и мире
Видео
Мобильные пункты, поликлиники и акции: как проходит вакцинация от COVID-19 в России
19:36 В стране и мире
В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с коронавирусом в школах
Популярное
Популярное
Назван способ вернуть обоняние и вкус после коронавируса
Видео
Ученый заявил, что в Лох-несском озере живет семья чудовищ
Корабль сокровищ: затонувший во время войны британский крейсер более полувека хранил 465 золотых слитков
Красные руки назвали симптомом смертельно опасной болезни
Яркий огненный шар пронесся над северной частью Европы
Видео
Розенбаум рассказал о конфликте с Шуфутинским
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.