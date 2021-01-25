Военнослужащие Каспийской флотилии отмечают День штурмана ВМФ РФ

Военнослужащие Каспийской флотилии (КФл) отмечают День штурмана ВМФ РФ. Командующий КФл контр-адмирал Сергей Пинчук поздравил матросов, старшин, мичманов, офицеров, рабочих, служащих флотилии и выразил благодарность флотским штурманам за самоотверженный труд, высокую степень ответственности и профессионализм.

В настоящее время штурманская служба и флотские навигаторы КФл успешно выполняют задачи штурманской подготовки, уровень которой позволяет обеспечивать безопасность плавания в акватории Каспийского моря и в дальних походах.

В 2020 году наплаванность кораблей и судов обеспечения флотилии превысила 1400 суток. Во всех походах проводку кораблей осуществляли штурманы КФл, которые не допустили ни одного случая навигационной аварийности.

Во время профессиональной подготовки штурманы флотилии повышают свои навыки, мастерство и умения, применяя технические новинки. Тренировки проходят регулярно на современных электронных картографических информационных системах «Сегмент» и «Аляска». Данное оборудование активно используется с целью совершенствования навыков специалистов корабельных расчетов, обеспечивающих безопасность мореплавания.

История штурманской службы берет свое начало со дня издания Петром I в 1701 году указа о создании в России первого военно-учебного морского заведения - школы математических и навигационных наук.

День штурмана ВМФ РФ учрежден приказом Главнокомандующего Военно-Морским Флотом России от 15 июля 1996 года № 253 и ежегодно отмечается 25 января.