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Инженерные войска ЗВО получили на вооружение робота-сапера «Уран-6»

Валентина Пескова
12:52 24.01.2021
Для применения робототехнического комплекса при разминировании местности военные проходили переобучение в течение трех месяцев.
Инженерные войска ЗВО получили на вооружение робота-сапера «Уран-6»
© Фото: Александр Поликаркин, пресс-служба ЗВО
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Военнослужащие отдельного инженерно-саперного полка гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии ЗВО в преддверии 320-й годовщины инженерных войск получили на вооружение робототехнический комплекс «Уран-6».

© Александр Поликаркин, пресс-служба ЗВО

В течении трех месяцев военные инженеры проходили интенсивную подготовку и переобучение для того, чтобы впервые использовать на практике в ходе подготовки к масштабной проверке боеготовности войск армии в новом периоде обучения 2021 года.

Новый робот-сапер - это первая поставка роботизированного комплекса с дистанционной системой управления для инженерных войск армии. Комплекс «Уран-6» применяется для сплошного разминирования местности. Роботом можно управлять дистанционно на расстоянии до 800 метров.

© Александр Поликаркин, пресс-служба ЗВО

В прибор встроены четыре видеокамеры, обеспечивающие обзор в 360 градусов. Робот-сапер способен выдерживать взрывы мощностью до четырех килограммов тротила, а также преодолевать вертикальную стену высотой до одного метра и ров шириной 1,5 метра, отметили в пресс-службе Западного военного округа.

Комплекс «Уран-6» уже имеет боевой опыт применения в нескольких современных локальных конфликтах.

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