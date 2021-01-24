Главком ВМФ поддержал инициативу о проведении занятий по сервисной документации с экипажами новых кораблей

Главком ВМФ РФ адмирал Николай Евменов поддержал инициативу 51 Центрального Конструкторско-Технологического Института Судоремонта о проведении занятий по сервисной документации с экипажами новых кораблей. Сотрудниками 51 ЦКТИС в инициативном порядке будут проведены занятия для экипажей строящихся кораблей противоминной обороны проекта 12700 «Петр Ильичев» и «Георгий Курбатов», которые в настоящее время проходят цикл подготовки на базе Объединенного учебного центра ВМФ в Санкт-Петербурге.

© Минобороны РФ

Николай Евменов отметил, что детальная подготовка экипажей кораблей по кругу вопросов сервисного обслуживания материальной части очень важна, так как ВМФ России активно оснащается новыми кораблями. Подготовленность экипажей к эксплуатации корабельного оружия и других корабельных систем сегодня не вызывает сомнений, но предела совершенству нет. Также, надо принимать во внимание то, что в ВМФ России создана и развивается новая система сервисного обслуживания кораблей и подводных лодок, что позволяет силам флотов эффективно выполнять весь объем поставленных задач в дальней океанской и морской зонах.

«Мы в инициативном порядке обратились в Главное командование ВМФ с предложением провести занятия с прибывшими в Объединенный учебный Центр ВМФ экипажами строящихся кораблей по тематике сервисного обслуживания кораблей проекта 12700. Инициатива поддержана. Это позволит поднять планку профессиональной компетентности командного звена кораблей и позволит в дальнейшем на высоком уровне эффективности эксплуатировать технику и вооружение вверенных новых кораблей, качественно обеспечивать их техническую готовность на протяжении всего цикла службы кораблей в составе ВМФ. В ближайшее время будет проведено координационное совещание с представителями руководства Объединенного учебного центра ВМФ, на котором мы обсудим регламент проведения занятий и утвердим их тематику», - рассказал генеральный директор 51 ЦКТИС Георгий Муру.

Ранее Главком ВМФ России адмирал Николай Евменов по итогам рабочего совещания, на котором рассматривались вопросы надводного кораблестроения в текущем году сообщал, что свыше 15 экипажей надводных кораблей различных классов, строящихся для ВМФ России пройдут комплексную подготовку в Объединенном учебном центре ВМФ в Санкт-Петербурге в 2021 году. Он подчеркнул, что акцент в подготовке экипажей новых кораблей будет поставлен на приобретение устойчивых практических навыков личным составом, а также на эксплуатацию современных образцов техники и вооружения, которые имеют высокую степень автоматизации. В том числе, будет продолжена подготовка экипажей с учетом оснащения ряда проектов кораблей роботизированными системами. С целью эффективности обучения экипажей новых кораблей, программы Объединенного учебного центра ВМФ постоянно совершенствуются синхронно с развитием научно-технического прогресса в отечественной кораблестроительной отрасли.

© Минобороны РФ

Объединенный учебный центр ВМФ в Санкт-Петербурге приступил к выполнению плана на 2021 год по обучению экипажей, строящихся для Военно-Морского Флота боевых кораблей. В январе начнут подготовку экипажи кораблей противоминной обороны проекта 12700 «Петр Ильичёв» и «Георгий Курбатов», строящихся для ВМФ России на Средне-Невском Судостроительном заводе, а также экипаж патрульного корабля проекта 22160 «Сергей Котов», построенного на Зеленодольском судостроительном заводе. Экипажи новых кораблей уже прибыли в Объединенный учебный центр.