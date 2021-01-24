Главком ВМФ России поприветствовал участников Межвузовской военно-исторической конференции, посвященной 320-летию военно-морского образования

Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов поприветствовал участников межвузовской военно-исторической конференции: «Честь и Доблесть! Морской корпус Петра Великого - 320 лет на службе Отечеству. История и современность», которая состоялась на базе Военно-морского института морского корпуса Петра Великого в Санкт-Петербурге и была посвящена 320-летию со дня учреждения Петром Первым «Школы математических и навигацких наук». Эта дата будет праздноваться 25 января.

«Дорогие ветераны, педагоги, ученые, курсанты и слушатели образовательных учреждений Военно-морского флота! Боевые друзья и коллеги! В этом году мы отмечаем 320 лет со дня создания военно-морского образования. Анализируя исторические события, можно с уверенностью сказать – именно оно оказало существенное влияние на развитие учебного и научного прогресса России», - говорится в приветственном слове Главнокомандующего ВМФ России.

В 1696 году Боярская Дума по настоянию Петра приняла решение: «Морским судам быть!». С этого момента военно-морское образование стало отвечать потребностям флота, и зачастую опережать их, подкрепляя своим научным потенциалом верный путь его развития.

На протяжении своей истории военно-морское образование всегда гордилось своими педагогами и учеными, опытными специалистами морского дела, лучшими морскими офицерами, прошедшими суровую школу и боевую закалку в исторических сражениях нашего флота.

Выпускники военно-морских учебных заведений всегда были готовы на ратный подвиг и самопожертвование. Память народа бережно хранит славу побед Федора Ушакова, Павла Нахимова, героев Корфу, Чесмы, Гангута, Синопа.

Великий подвиг краснофлотцев и командиров Великой Отечественной войны, их беззаветная преданность и любовь к Родине, мужество и героизм, навсегда останутся в скрижалях бессмертия.

С первых дней войны было организовано обучение всех категорий военных моряков, передислокация учебного имущества, эвакуация персонала и учащихся в тыл. Это позволило отправлять на фронт подготовленных специалистов. В самые тяжелые годы выпускники, слушатели, курсанты и педагоги военно-морских учебных заведений встали в ряды защитников Родины. Именно они стали победителями и хранителями славной боевой летописи Военно-морского флота.

Нынешнее поколение военных моряков достойно продолжает традиции своих героических предшественников. Они самоотверженно служат своему народу и Отечеству, с достоинством и честью выполняют свой патриотический долг, мужественно несут свою нелегкую службу по защите национальных интересов России, ее государственных интересов. По уровню своей профессиональной подготовки специалисты военно-морского дела способны выполнять на высочайшем уровне задачи любой сложности.

Минобороны РФ

Прошедшие столетия – это непрерывная цепь ярких достижений и свершений в военно-морской науке, в боевой и учебной практике, в освоении нового вооружения и техники в тактическом и оперативном искусстве. Мы всегда обращаемся к историческим страницам, документам и свидетельствам, опыту и урокам прошлого, чтобы найти ответ на актуальные вопросы современности. Для активно развивающегося Военно-морского флота России, новых кораблей океанской зоны, оснащенных самым современным вооружением, не имеющих аналогов в мире, нужна уникальная, инновационная и опережающая система подготовки военно-морских кадров.

Уверен, что педагоги и ученые, слушатели и курсанты, руководящий состав и работники военно-морских учебных заведений твердо стоят на пути совершенствования системы военно-морского образования. Впереди новые горизонты, новые открытия, новые интересные задачи. Желаю точного достижения всех поставленных целей.

«Семь футов под килем! С юбилеем вас!», - сказано в приветственном слове Главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова.