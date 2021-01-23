Военные полицейские Северного флота отразили нападение «противника» с земли и с воздуха

«Диверсия» в штабе Северного флота, задуманная злоумышленниками, не удалась. В Мурманской области в ходе антитеррористических учений североморцы отразили нападение и с земли, и с воздуха.

Согласно тактическому заданию, сначала военная полиция прочесала лес, после чего захватила оператора ударного беспилотника. При этом сам дрон условно уничтожил расчет зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1».

Затем в дело вступили саперы инженерного подразделения - они проверили всю территорию части и при помощи новейших индукционных миноискателей нашли то, что искали: пару замаскированных взрывных устройств. Их было решено ликвидировать на месте.

Следующий этап учений предполагал открытое нападение бандитов на штаб объединения. Бойцы группы антитеррора всего за несколько минут смогли блокировать и нейтрализовать террористов.

Последний этап продемонстрировал слаженную работу военных медиков. После того, как несколько военнослужащих получили условные ранения, их тут же эвакуировали в госпиталь. Такие учебные маневры в частях проходят регулярно.