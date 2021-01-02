Ансамбль Черноморского флота выступил с концертом в амфитеатре Пальмиры

Ансамбль песни и пляски Черноморского флота выступил с концертом в амфитеатре II века н. э. на территории руин античной Пальмиры в Сирии. Выступление стало главным в серии концертов, которыми коллектив поздравляет военнослужащих РФ в САР с Новым годом. На культурном мероприятии присутствовали российские и сирийские военные, а также местные жители.

«Мы приехали в Сирию, чтобы поздравить с Новым годом россиян, которые несут здесь службу. А сюда, в Пальмиру, нам предложил поехать заместитель командующего Черноморским флотом, и мы с радостью поддержали эту инициативу», - сказал журналистам художественный руководитель ансамбля, капитан третьего ранга Алексей Костяников.

В амфитеатре Пальмиры участники ансамбля исполнили, в частности, песни из репертуара Владимира Высоцкого, Муслима Магомаева, попурри из российских новогодних песен. В концертную программу также вошли несколько инструментальных композиций.

Как рассказали артисты, оказавшиеся в Пальмире впервые, выступление в древнем городе, где каждый камень пропитан многовековой историей, для них самих стало одним из самых запоминающихся событий в жизни.

Зрители, в числе которых были военнослужащие сирийской армии и жители близлежащего поселка Тадмор, встретили артистов овациями. Многие из присутствовавших взяли с собой на концерт детей, чтобы, как они сами признались журналистам, познакомить их с русской культурой.

Пальмира - один из богатейших городов поздней античности в оазисе сирийской пустыни между побережьем Средиземного моря и долиной реки Евфрат, археологические памятники которого с 1980 года входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В 2015 году город захватили боевики запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»* и удерживали контроль над ним, разрушив и разграбив многие памятники культуры, среди которых, в том числе, главные культовые сооружения Пальмиры - храмы Баала и Баалшамина, относящиеся к I и II векам н.э., центральная часть амфитеатра и Триумфальная арка, хорошо знакома многим гражданам России по обложке учебника истории древнего мира.

Пальмиру освободила армия САР при поддержке ВКС РФ весной 2016 года. В разработке операции принимали участие специалисты Вооруженных сил РФ, а российская авиация в ходе освобождения города совершила около 500 боевых вылетов.

Эксперты ЮНЕСКО позже называли ущерб, нанесенный городу террористами, довольно значительным, отметив при этом, что в целом культурное наследие Пальмиры не было утрачено. По их оценкам, восстановить исторический облик города удастся за 5-7 лет.

*«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в РФ