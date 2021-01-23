Российские военнослужащие в Сирии взяли под опеку гуманитарный центр для помощи пострадавшим в войне

В Сирийском поселке Тель-Сальхаб продолжает работу гуманитарный центр для помощи пострадавшим от войны. Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон принимали участие в его открытии и сразу решили взять его и пациентов под опеку. Помимо традиционной гуманитарной помощи, военнослужащие подготовили сирийским детям подарки с российскими и сирийскими сладостями.

Во время войны Тель-Сальхаб находился всего в двух километрах от передовой. Боевики обстреливали не только позиции военных, но и дома мирных жителей. На головы людей упали больше двух тысяч снарядов. Гибли женщины и дети, многие остались инвалидами.

Всего за два месяца работы благотворительного центра его пациентами стали больше тысячи детей со всей округи. Всего в центре работает три отдела, один из них предназначен для психологической помощи детям и взрослым, пострадавшим во время войны. В других отделах проходит обучение детей и реабилитация инвалидов.

С начала своей работы сотрудники ЦПВС в Сирии провели почти 3 тысячи гуманитарных акций, раздали нуждающимся больше 4,5 миллиона килограммов продовольствия и одежды.