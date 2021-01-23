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МО РФ: Черноморский флот следит за эсминцем ВМС США в Черном море

Светлана Головина
21:14 23.01.2021
По информации Национального центра управления обороной России, корабль вооружен крылатыми ракетами.
МО РФ: Черноморский флот следит за эсминцем ВМС США в Черном море
© Фото: Минобороны России
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В субботу, 23 января, эсминец Военно-морских сил Соединенных Штатов «Дональд Кук» зашел в акваторию Черного моря. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной России.

На данный момент силы Черноморского флота следят за действиями эсминца.

«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца УРО (ПРО) "Дональд Кук" ВМС США», - уточняется в сообщении.

Отмечается, что корабль вооружен крылатыми ракетами.

В конце прошлого года в залив Петра Великого (на восточных рубежах России) заходил эсминец ВМС США «Джон Маккейн». После инцидента министерство иностранных дел России заявило протест в связи с фактом нарушения границ водных территорий страны. 

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