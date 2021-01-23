Армия МО РФ: Черноморский флот следит за эсминцем ВМС США в Черном море Светлана Головина По информации Национального центра управления обороной России, корабль вооружен крылатыми ракетами. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: В субботу, 23 января, эсминец Военно-морских сил Соединенных Штатов «Дональд Кук» зашел в акваторию Черного моря. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной России. На данный момент силы Черноморского флота следят за действиями эсминца. «Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца УРО (ПРО) "Дональд Кук" ВМС США», - уточняется в сообщении. Отмечается, что корабль вооружен крылатыми ракетами. В конце прошлого года в залив Петра Великого (на восточных рубежах России) заходил эсминец ВМС США «Джон Маккейн». После инцидента министерство иностранных дел России заявило протест в связи с фактом нарушения границ водных территорий страны. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика