Как переправить многотонный танк Т-72 через реку Тобол: секреты подготовки военных инженеров

Проложить путь армейской колонне через минное поле и переправить с берега на берег многотонный танк в штормовую погоду могут специалисты, которых готовят к выполнению самых сложных задач в Тюменском военно-инженерном училище. Сейчас там проходят обучение представители 30 стран. А некоторые выпускники вновь готовятся приехать на сибирскую землю уже летом, чтобы принять участие конкурсах АРМИ «Инженерная формула» и «Безопасный маршрут».

О секретах подготовки военных инженеров узнал корреспондент «Звезды» прямо на местности, побывав на последнем учении, где с помощью интерактивного тренажера курсанты оказываются на сибирской судоходной реке Тобол. При шквалистом и порывистом встречном ветре до пяти метров в секунду и шторме в три балла, перед инженерами стояла непростая задача - перебросить на другой берег танк Т-72 с экипажем.

Задачи любой сложности - переброску десанта или техники по озеру или реке с быстрым течением в интерактивной кабине катера БМК-460 - можно выполнять даже тогда, когда реальные водные преграды скованы льдом. Качку тренажер воссоздает один в один.

Справиться с волнами на Оби или Каме курсантам второго курса военно-инженерного училища самостоятельно удается не всегда. Помогают преподаватели. Вести виртуальную амфибию так же сложно как и реальную, делятся курсанты.

Тренажерный комплекс позволяет курсантам постоянно поддерживать практические навыки управления на высоком уровне. Руки и глаза не забывают рычаги, штурвалы, рули. Курсанты несколько раз в неделю поочередно работают в динамических, виртуальных кабинах КамАЗов, экскаваторов, погрузчиков. На симуляторе машины разграждения тренируются разбирать лесные завалы, проводить экстренное разминирование.

Практические навыки разминирования отрабатывают уже на полигоне. По легенде колонна техники на заснеженной лесной дороге попадает в засаду. Один из участков заминирован, другой - завален бревнами. Штурмовая группа оттесняет пехоту условного противника, саперы накладным зарядом обезвреживает фугас, затем инженерная машина разграждения таранит пылающий завал и колонна может двигаться дальше. Курсанты справились с практическим заданием.

«Прежде чем выехать в поле, мы периодически проходим теоретические занятия, а также занимаемся на разных тренажерах которые предоставляет училище. Когда нет возможности постоянно находиться в полях, руки помнят технику благодаря тому, что мы занимаемся на симуляторах», - рассказывает курсант второго курса Тюменского высшего военно-инженерного командного училища Александр Власенко.

Выпускники Тюменского высшего военно-инженерного училища - офицеры из четырех десятков стран. Сейчас здесь проходят обучение представители 33 государств. Некоторые посетят свою альма-матер летом этого года. В качестве участников международных этапов конкурсов «Инженерная формула» и «Безопасный маршрут». Для бывших курсантов преподаватели готовят сюрпризы.

Поучаствовать в Армейских международных играх - главная мечта и нынешних курсантов. И не просто поучаствовать - победить, уверенно говорят будущие инженеры.