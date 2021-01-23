Умер бывший главком ВМФ РФ Феликс Громов
В настоящий момент определяются дата и место похорон.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Игорь Михалев, РИА Новости
Умер бывший главнокомандующий Военно-морского флота России адмирал Феликс Громов. Его не стало на 84-м году жизни.
Громов занимал пост главкома с 1992 года по 1997 год. Службу в ВМФ СССР начал в 1955 году на Тихоокеанском флоте, затем некоторое время служил в Ракетных войсках стратегического назначения. Вплоть до смерти состоял в Управлении генеральных инспекторов Министерства обороны России.
О причинах смерти не сообщается. В настоящий момент определяются дата и место похорон.