Россия готова к активизации отношений между военными ведомствами России и Мьянмы

Россия готова к дальнейшей активизации отношений между оборонными ведомствами РФ и Мьянмы. Об этом заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на встрече с главнокомандующим вооруженными силами республики старшим генералом Мин Аунг Хлайном.

«Рассматриваем сегодняшние переговоры как возможность дальнейшего развития сотрудничества, прежде всего в военной и военно-технической сферах. Несмотря на ограничения, которые наше сложное время принесло нам, мы надеемся на дальнейшую активизацию отношений между нашими оборонными ведомствами», - сказал Шойгу.

Глава военного ведомства РФ отметил, что это подтверждает тот факт, что в наступившем году свой первый зарубежный визит он совершает именно в Мьянму.

Шойгу подчеркнул, что Россия намерена и впредь прилагать усилия по укреплению всего спектра двусторонних связей с опорой на сложившиеся между двумя государствами взаимопонимание, обоюдное уважение и доверие.

«Уверен, что сегодняшняя встреча будет способствовать развитию всех направлений нашего партнерства в военной области. Мы всегда открыты для предметного разговора», - резюмировал глава Минобороны РФ.

В свою очередь Мин Аунг Хлайн поблагодарил Шойгу за визит и отметил, что Мьянма придает этому визиту большое значение. Он напомнил, что Россия всегда поддерживала республику в трудные моменты, особенно последние четыре года.

С 2001 года была создана вся нормативно-правовая база для эффективного и взаимовыгодного двустороннего военно-технического сотрудничества, которое динамично развивается.

Россия поставила Мьянме 30 самолетов МиГ-29, 12 учебно-боевых Як-130, шесть Су-30СМЭ, 10 вертолетов Ми-24 и Ми-35п, 8 зенитно-ракетных комплексов «Печора-2М», а также РЛС, бронетанковую технику и артиллерийские системы. Обслуживание и модернизация техники проводятся в созданном на территории Мьянмы совместном сервисном техническом центре по обслуживанию всех видов техники, как авиационной, так и бронетанковой.

Также в последние пять лет интенсивно развивается военное сотрудничество двух государств. Подразделения ВС Мьянмы на регулярной основе принимают участие в Армейских международных играх и мероприятиях боевой подготовки, в том числе в прошлом году подразделения армии республики участвовали в СКШУ «Кавказ-2020».

Кроме того, в 2018 году было заключено межправительственное соглашение об упрощенном порядке захода военных кораблей в порты России и Мьянмы.

Командование ВС Мьянмы проявляет интерес и к другим современным российским системам вооружения.