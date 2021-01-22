Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Россия готова к активизации отношений между военными ведомствами России и Мьянмы

Лина Давыдова
08:03 22.01.2021
Министр обороны России Сергей Шойгу подчеркнул, что Россия намерена и впредь прилагать усилия по укреплению всего спектра двусторонних связей с опорой на сложившиеся между двумя государствами взаимопонимание, обоюдное уважение и доверие.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Россия готова к дальнейшей активизации отношений между оборонными ведомствами РФ и Мьянмы. Об этом заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на встрече с главнокомандующим вооруженными силами республики старшим генералом Мин Аунг Хлайном.

«Рассматриваем сегодняшние переговоры как возможность дальнейшего развития сотрудничества, прежде всего в военной и военно-технической сферах. Несмотря на ограничения, которые наше сложное время принесло нам, мы надеемся на дальнейшую активизацию отношений между нашими оборонными ведомствами», - сказал Шойгу.

Глава военного ведомства РФ отметил, что это подтверждает тот факт, что в наступившем году свой первый зарубежный визит он совершает именно в Мьянму.

Шойгу подчеркнул, что Россия намерена и впредь прилагать усилия по укреплению всего спектра двусторонних связей с опорой на сложившиеся между двумя государствами взаимопонимание, обоюдное уважение и доверие.

«Уверен, что сегодняшняя встреча будет способствовать развитию всех направлений нашего партнерства в военной области. Мы всегда открыты для предметного разговора», - резюмировал глава Минобороны РФ.

В свою очередь Мин Аунг Хлайн поблагодарил Шойгу за визит и отметил, что Мьянма придает этому визиту большое значение. Он напомнил, что Россия всегда поддерживала республику в трудные моменты, особенно последние четыре года.

С 2001 года была создана вся нормативно-правовая база для эффективного и взаимовыгодного двустороннего военно-технического сотрудничества, которое динамично развивается.

Россия поставила Мьянме 30 самолетов МиГ-29, 12 учебно-боевых Як-130, шесть Су-30СМЭ, 10 вертолетов Ми-24 и Ми-35п, 8 зенитно-ракетных комплексов «Печора-2М», а также РЛС, бронетанковую технику и артиллерийские системы. Обслуживание и модернизация техники проводятся в созданном на территории Мьянмы совместном сервисном техническом центре по обслуживанию всех видов техники, как авиационной, так и бронетанковой.

Также в последние пять лет интенсивно развивается военное сотрудничество двух государств. Подразделения ВС Мьянмы на регулярной основе принимают участие в Армейских международных играх и мероприятиях боевой подготовки, в том числе в прошлом году подразделения армии республики участвовали в СКШУ «Кавказ-2020».

Кроме того, в 2018 году было заключено межправительственное соглашение об упрощенном порядке захода военных кораблей в порты России и Мьянмы.
Командование ВС Мьянмы проявляет интерес и к другим современным российским системам вооружения.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.