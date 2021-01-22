Сергей Шойгу возложил венок на мемориал павшим героям Мьянмы

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе своего официального визита в Мьянму посетил мемориал павшим героям и возложил на него венок. В годы Второй Мировой войны жители Страны девяти слонов боролись с японскими оккупантами.

Отмечена важность многолетнего сотрудничества с Мьянмой в военной и военно-технической областях. В Министерстве обороны России настроены на укрепление дальнейшего диалога.

В ближайшее время представители оборонных ведомств двух стран намерены обсудить новые договоры и, возможно, контракты на поставку российского вооружения.

В ходе визита состоятся двусторонние переговоры с главнокомандующим Вооруженными силами республики старшим генералом Мин Аун Хлайном.