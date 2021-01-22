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В Иркутской области стартовали первые в году учения с выводом установок «Ярс»

Алексей Курильченко
05:02 22.01.2021
В маневрах под Иркутском принимают участие более двух тысяч военнослужащих.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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В Иркутском ракетном соединении началось первое в этом году учение с выводом автономных пусковых установок ПГРК «Ярс». В маневрах приняли участие более двух тысяч военнослужащих и около 200 единиц различной техники, в том числе для инженерных подразделений, охраны и обороны, радиационной, химической и биологической защиты.

Военнослужащие отработают совершение маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования, противодействие диверсионным формированиям и выполнят учебно-боевые задачи в условиях активного радиоэлектронного подавления в районах дислокации войск.

Помимо «Ярсов» в учениях используются боевые противодиверсионные машины «Тайфун-М», машины дистанционного разминирования «Листва» и машины инженерного обеспечения и маскировки «МИОМ».

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