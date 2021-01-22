Армия В Северной Осетии стартовал чемпионат 58-й общевойсковой армии ЮВО по самбо Алексей Курильченко Сильнейшие самбисты округа примут участие во всероссийских чемпионатах. © Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: В Северной Осетии состоялось торжественное открытие чемпионата 58-й общевойсковой армии Южного военного округа по самбо. Соревнование проходит на территории спортивного центра ЮВО во Владикавказе. Мероприятие продлится два дня. В первый день соревнования пройдут предварительные схватки военнослужащих во всех весовых категориях. Во второй день участникам чемпионата предстоит принять участие в финальных поединках, после чего состоится торжественное награждение победителей. «Самбо является отличным подспорьем в формировании воинского и командного духа военнослужащих» – отметил заместитель начальника по физической подготовке 58-й армии ЮВО майор Сергей Персаев. Победители соревнования примут участие в чемпионатах и кубках Вооруженных Сил Российской Федерации. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика