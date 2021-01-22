В РВСН «Спутником V» привились уже около шести тысяч военнослужащих
Среди проходящих вакцинацию не было выявлено ни одного случая проявления побочных эффектов препарата.
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В Ракетных войсках стратегического назначения РФ продолжается массовая вакцинация военнослужащих от коронавируса. Для проведения процедуры применяется российский препарат «Спутник V», созданный институтом Гамалеи при участии Минобороны РФ.
В первую очередь вакцину получают медицинские работники, военнослужащие, несущие боевое дежурство, командный состав и дежурные силы соединений и воинских частей.
Медики отметили, что при проведении двух этапов вакцинации не было выявлено ни одного случая осложнений или непереносимости прививки.
Перед инъекцией военнослужащих знакомят с ограничениями после вакцинации, которые включают запрет на интенсивные занятия спортом и тяжелые физические нагрузки в течение пяти суток после введения препарата.