В РВСН «Спутником V» привились уже около шести тысяч военнослужащих

В Ракетных войсках стратегического назначения РФ продолжается массовая вакцинация военнослужащих от коронавируса. Для проведения процедуры применяется российский препарат «Спутник V», созданный институтом Гамалеи при участии Минобороны РФ.

В первую очередь вакцину получают медицинские работники, военнослужащие, несущие боевое дежурство, командный состав и дежурные силы соединений и воинских частей.

Медики отметили, что при проведении двух этапов вакцинации не было выявлено ни одного случая осложнений или непереносимости прививки.

Перед инъекцией военнослужащих знакомят с ограничениями после вакцинации, которые включают запрет на интенсивные занятия спортом и тяжелые физические нагрузки в течение пяти суток после введения препарата.