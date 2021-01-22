Более 2 тысяч военнослужащих военных вузов ЦВО привились вакциной «Спутник V»

Военнослужащие из числа командного, профессорско-преподавательского и переменного состава высших военных учебных заведений, дислоцированных на территории Центрального военного округа, прошли вакцинацию от коронавируса. Для проведения процедуры использовался российский препарат «Спутник V», разработанный институтом Гамалеи при участии Минобороны РФ.

Добровольную процедуру прошли более двух тысяч военнослужащих Тюменского высшего военного инженерного командного училища и филиала Военно-воздушной академии им. профессора Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина в Челябинске.

Перед введением вакцины специалисты медицинской службы учебных заведений провели информирование военнослужащих о воздействии препарата «Спутник V» на организм человека.