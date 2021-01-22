Командующий ЦВО проинспектировал крупное учение танкистов на Южном Урале

Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин провел инспекцию крупного танкового учения, прошедшего на полигоне в Челябинской области. В маневрах приняли участие более 1,5 тысяч танкистов гвардейской танковой дивизии ЦВО.

Генерал-полковник пронаблюдал за ходом выполнения танкистами упражнений по вождению и боевой стрельбе. Особое внимание было уделено оценке личных навыков командования танковой дивизии.

В ходе маневров отрабатывалось вождение танков по пересеченной местности, а также стрельба по мишеням, которые имитировали танки, вертолеты и позиции гранатометчиков условного противника.

Также командующий ЦВО проверил один из пунктов обогрева, развернутый на полигоне в ходе учения. На данных пунктах военнослужащие могут согреться во время сильных морозов и перекусить бутербродами с горячим чаем.