Корвет «Стойкий» выполнил ракетные и артиллерийские стрельбы в Средиземном море

Корвет Балтийского флота «Стойкий» выполнил ракетные и артиллерийские стрельбы в Средиземном море.

В качестве мишеней выступили воздушные и морские цели, имитируемые бортовыми системами целеуказания. Стрельба велась при помощи 100-мм и 30-мм корабельных артиллерийских установок А-190 и АК-630, а также зенитного ракетного комплекса «Редут».

Кроме этого, экипаж корвета поднимали по учебной тревоге - отрабатывалась оборона корабля от беспилотников. Также проводилась тренировка по охране и обороне корабля при стоянке на незащищенном рейде. Прошли и учения по сценарию атаки неприятельской скоростной и малоразмерной цели.

Напомним, отряд Балтфлота из корвета «Стойкий», танкера «Кола» и буксира «Яков Гребельский» вышел в дальний поход из Балтийска 16 декабря 2020 года.