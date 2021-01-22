Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Корвет «Стойкий» выполнил ракетные и артиллерийские стрельбы в Средиземном море

Тимур Шерзад
17:23 22.01.2021
Стрельба велась при помощи 100-мм и 30-мм корабельных артиллерийских установок А-190 и АК-630, а также зенитного ракетного комплекса «Редут».
Корвет «Стойкий» выполнил ракетные и артиллерийские стрельбы в Средиземном море
© Фото: Министерство обороны России
Читайте нас на:

Корвет Балтийского флота «Стойкий» выполнил ракетные и артиллерийские стрельбы в Средиземном море. 

В качестве мишеней выступили воздушные и морские цели, имитируемые бортовыми системами целеуказания. Стрельба велась при помощи 100-мм и 30-мм корабельных артиллерийских установок А-190 и АК-630, а также зенитного ракетного комплекса «Редут».

Кроме этого, экипаж корвета поднимали по учебной тревоге - отрабатывалась оборона корабля от беспилотников. Также проводилась тренировка по охране и обороне корабля при стоянке на незащищенном рейде. Прошли и учения по сценарию атаки неприятельской скоростной и малоразмерной цели.

Напомним, отряд Балтфлота из корвета «Стойкий», танкера «Кола» и буксира «Яков Гребельский» вышел в дальний поход из Балтийска 16 декабря 2020 года. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.