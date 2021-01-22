«Гарант ядерной безопасности»: соединению противоракетной обороны исполняется 59 лет

Сегодня, 22 января, соединению противоракетной обороны ВКС России исполняется 59 лет. В честь годовщины газета «Красная Звезда» провела интервью с командиром соединения генерал-майором Сергеем Грабчуком.

По его словам, соединение обеспечивает оборону Москвы от ограниченных ударов существующих и перспективных типов баллистических ракет как межконтинентальной, так и средней дальности, включая оснащенных комплексом средств преодоления ПРО. В мирное время система обеспечивает контроль космического пространства и запускаемых ракет.

На данный момент соединение завершило модернизацию передающей и приемной частей радиолокационной станции «Дон-2Н», сейчас проходит ее подготовка к испытаниям.

«В настоящее время завершена модернизация передающей и приемной частей МРЛС "Дон-2Н", продолжаются монтажные и наладочные работы новой аппаратуры и оборудования. Завершается подготовка к предварительным испытаниям» - отметил Грабчук.

По словам генерал-майора, модернизация РЛС позволит увеличить точность работы системы ПРО столицы, расширит зоны поражения и увеличит надежность. Таким образом, система противоракетной обороны обеспечит практически стопроцентную защиту от ракетной атаки.

«В военное время в автоматическом режиме решается задача поражения боевых блоков баллистических ракет противника, способных нанести удар по Москве. Возможности системы позволяют обеспечить перехват всех типов боевых блоков с вероятностью, близкой к единице» - заявил глава соединения.

Также Грабчук сообщил, что в столице были завершены работы по монтажу модернизированного командно-вычислительного пункта системы ПРО. Основу нового командного пункта составляет вычислительная система на базе комплекса «Эльбрус-90С». Новая система повысит надежность и безопасность всех систем, а также обеспечит быстродействие до сотни миллиардов операций в секунду.

Генерал-майор отметил, что в 2020 году соединение успешно провело летные испытания новейшей противоракеты. Среди всех российских соединений особого назначения столичное соединение ПРО стало лучшим по многим показателям.