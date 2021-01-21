В Марий Эл стартовала вакцинация военнослужащих Йошкар-Олинского ракетного соединения

В Йошкар-Олинском ракетном соединении на добровольной основе проводится вакцинация личного состава от новой коронавирусной инфекции. В первую очередь вакцину получают военные медики, военнослужащие, несущие боевое дежурство, командный состав и дежурные силы соединений и воинских частей.

Перед началом процедуры военнослужащие проходят необходимый медицинский осмотр у терапевта с осуществлением термометрии. При проведении вакцинации и введении первого компонента вакцины случаев осложнений или непереносимости прививки не было. Вакцинация проводится в два этапа с промежутком в 21 день.

Перед инъекцией военнослужащих знакомят с правилами поведения при вакцинации, которыми категорически запрещены интенсивные занятия спортом и тяжелые физические нагрузки в течение пяти суток после прививки. После завершения вакцинации, каждому участнику будет оформлен специальный сертификат о получении профилактической прививки против новой коронавирусной инфекции.