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В Марий Эл стартовала вакцинация военнослужащих Йошкар-Олинского ракетного соединения

Анна Берестовая
05:28 21.01.2021
После завершения вакцинации, каждому участнику будет оформлен специальный сертификат.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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В Йошкар-Олинском ракетном соединении на добровольной основе проводится вакцинация личного состава от новой коронавирусной инфекции. В первую очередь вакцину получают военные медики, военнослужащие, несущие боевое дежурство, командный состав и дежурные силы соединений и воинских частей.

Перед началом процедуры военнослужащие проходят необходимый медицинский осмотр у терапевта с осуществлением термометрии. При проведении вакцинации и введении первого компонента вакцины случаев осложнений или непереносимости прививки не было. Вакцинация проводится в два этапа с промежутком в 21 день.

Перед инъекцией военнослужащих знакомят с правилами поведения при вакцинации, которыми категорически запрещены интенсивные занятия спортом и тяжелые физические нагрузки в течение пяти суток после прививки. После завершения вакцинации, каждому участнику будет оформлен специальный сертификат о получении профилактической прививки против новой коронавирусной инфекции.

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