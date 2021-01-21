Военные инженеры ЦВО за шесть часов навели новый мост через реку в Башкирии вместо «подорванного»

Военнослужащие отдельной алкинской инженерной бригады Центрального военного округа за шесть часов навели новый понтонный мост через реку Дему в Республике Башкортостан в ходе учений. Согласно сценарию маневров, диверсанты условного противника «подорвали» старую переправу.

Инженеры должны были обеспечить проход эшелона миротворческой техники. Для этого была организована понтонная переправа. Военнослужащие провели разведку преграды, взорвали лед на реке и установили ленты моста ПП-91. После переправа была замаскирована. Бронетехника успешно преодолела препятствие.

Учение было посвящено 320-летию инженерных войск, который отмечается в России сегодня, 21 января. На него были приглашены ветераны службы. Им показали современную технику, новые возможности, методы и технологии, имеющиеся в распоряжении военных инженеров.