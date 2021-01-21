Российские саперы приступили к обучению солдат армии Лаоса

Специалисты Международного противоминного центра Вооруженных Сил Российской Федерации приступили к обучению военнослужащих Народной армии Лаоса в провинции Сиенгхуанг. Подготовку под руководством российских саперов пройдут 30 лаосских военных.

В ходе двух месяцев обучения военные Лаоса освоят применение российских средств поиска и обнаружения взрывоопасных предметов, изучат средства защиты и снаряжение сапера, ознакомятся с современными стандартами гуманитарного разминирования, правилами обезвреживания и уничтожения взрывоопасных предметов.

В качестве учебных тренажеров используется переносной индукционный миноискатель ИМП-С2, магнитометрический бомбоискатель МБИ-П2, глубинный металлодетектор МГ-1, переносной искатель проводных линий управления взрывными устройствами ПИПЛ, переносной искатель неконтактных взрывных устройств ИНВУ-3М и другие средства из арсенала российского МПЦ.

По завершения занятий военнослужащие армии Лаоса получат свидетельства установленного образца. Помимо обучающих занятий, российские саперы проводят гуманитарное разминирование в районе аэродрома Тхонгхайхин провинции Сиенгхуанг. На территории 2 гектара уже было обнаружено и обезврежено более 310 взрывоопасных предметов.