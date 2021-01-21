Военные инженеры ЦВО проводят учения в четырех регионах РФ в профессиональный праздник

Военнослужащие инженерно-саперных соединений и воинских частей ЦВО, а также единственного в России высшего военного командного инженерного училища (ТВВИКУ) встречают свой профессиональный праздник на учениях, проходящих на полигонах Башкирии, Удмуртии, Кузбасса и Тюменской области.

В учениях задействованы современные образцы парка вооружения инженерных войск: комплексы оперативного развертывания временных дорог, тяжелые механизированные мосты, машины разграждения и миноискатели «Коршун».

Военнослужащие инженерно-саперных соединений ЦВО, а также будущие офицеры, курсанты ТВВИКУ, выполняют учебно-боевые задачи по разминированию местности, обеспечивают передвижение войск через замерзшие реки, проводят разграждение завалов.

В 2021 году инженерным войскам исполняется 320 лет со дня создания. Отмечается День инженерных войск 21 января. В соответствии с указом президента РФ от 18 сентября 1996 года «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных силах Российской Федерации» День инженерных войск отнесен к памятным дням РФ.