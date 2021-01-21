Саперы под Новороссийском уничтожили снаряды времен ВОВ

Саперы Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения отметили 320-летие инженерных войск на полигоне Раевский, на котором обезвреживали и уничтожали снаряды времен Великой Отечественной войны. Взрывоопасные предметы были обнаружены в окрестностях горы Колдун близ поселка Мысхако, где в 1943 году шли бои за Малую Землю.

Специалисты группы разминирования, экипированные в современные образцы общевойскового комплекта разминирования ОВР-2, прибыв на место, произвели разведку местности с помощью селективного переносного индукционного миноискателя ИМП-С2.

Из грунта были изъяты минометные мины калибров 120 и 50 миллиметров. После извлечения все снаряды были доставлены на полигон Раевский, где они были уничтожены накладными зарядами.

Всего в 2020 году десантники-саперы соединения реализовали около 350 заявок на разминирование, в рамках выполнения которых было обезврежено и уничтожено свыше 2500 взрывоопасных предметов. Это, как правило, артиллерийские снаряды больших и малых калибров, минометные, противотанковые и противопехотные мины, ручные гранаты и патроны времен Великой Отечественной войны.