На сайте МО РФ открылся мультимедийный раздел в честь юбилея инженерных войск
Раздел расскажет пользователям о самых важных моментах истории саперных подразделений.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
На сайте Министерства обороны России открылся специальный мультимедийный раздел, посвященный 320-летию инженерных войск страны. На его страницах пользователи могут ознакомиться с историей войск, их боевыми буднями.
Отдельный раздел посвящен героическим подвигам воинов-инженеров в годы Великой Отечественной войны.
На сайте опубликована обширная фотогалерея, иллюстрирующая современный ратный труд инженерных подразделений.
Также в разделе опубликована информация о специальной военной технике, которую используют военные инженеры, выполняя свою работу.