На сайте МО РФ открылся мультимедийный раздел в честь юбилея инженерных войск

На сайте Министерства обороны России открылся специальный мультимедийный раздел, посвященный 320-летию инженерных войск страны. На его страницах пользователи могут ознакомиться с историей войск, их боевыми буднями.

Отдельный раздел посвящен героическим подвигам воинов-инженеров в годы Великой Отечественной войны.

На сайте опубликована обширная фотогалерея, иллюстрирующая современный ратный труд инженерных подразделений.

Также в разделе опубликована информация о специальной военной технике, которую используют военные инженеры, выполняя свою работу.