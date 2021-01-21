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Мороз не помеха: в Удмуртии прошли учения военных инженеров в преддверии профессионального праздника

Анна Берестовая
02:48 21.01.2021
В регионе сейчас температура воздуха доходит до - 25 градусов.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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В Удмуртской Республике 20-градусные морозы не помешали инженерным подразделениям Центрального военного округа провести специальные учения, спланированные к 320-летию инженерных войск России.

По традиции, военные инженеры в преддверии профессионального  праздника ежегодно масштабно показывают на практике изменения и новшества, которые произошли в течение года: новое вооружение, технику, методики и приемы, которые были внедрены с учетом опыта последнего года. Задержавшиеся крещенские морозы в регионах Поволжья не стали преградой для военнослужащих старейших войск России и в этом году. Напомним, в регионе сейчас температура воздуха доходит до - 25 градусов.

Специалисты инженерно-саперного полка 2-й армии показали не только разминирование дорог и территорий, установку мостовой переправы, расчистку дорог, но и продемонстрировали на практике защитные костюмы инженерно-штурмовых подразделений ОВР-3. По замыслу учения, «противник» установил минно-взрывные заграждения, заняв оборону внутри здания в лесном массиве. Военнослужащие разминировали проходы на подступах к дому, прикрыли огнем из вооружения БТР-82А и стрелкового оружия штурмовую группу, подавили огневые точки «противника». В свою очередь штурмовики провели зачистку здания, в ходе которой осуществили захват пленного, а также разминировали самодельные взрывные устройства.

Экипировка ОВР-3 позволила защитить военнослужащих от осколков благодаря комбинации металлической, пластиковой и керамической брони.

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