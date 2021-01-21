Артиллеристы ЦВО «сравняли с землей»ДОТы «противника» под Самарой

Артиллеристы 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа уничтожили укрепления условного противника в Самарской области. Стрельбы проходили в рамках подготовки к конкурсу Международных армейских игр-2021.

Учения проходили на Рощинском полигоне. Для стрельбы использовались минометы «Сани». В маневрах приняли участие более 50 расчетов. На выполнение нормативов по стрельбе отводилось по две минуты. За точное попадание и хорошие временные показатели расчеты минометов получали баллы, которые в конце суммировались.

Также в учениях принимали участие расчеты беспилотных летательных аппаратов и мотострелковые подразделения. Всего в них приняли участие свыше 700 военнослужащих.