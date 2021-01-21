Делегация Минобороны РФ посетит мемориал павшим героям в Мьянме

В пятницу, 22 января, российская делегация Министерства обороны посетит мемориал павшим мьянмским героям.

В 1941 году, когда весь мир боролся с фашизмом, Япония оккупировала Мьянму.

Уточняется, что глава Минобороны Сергей Шойгу возложит венок и сделает запись в памятную книгу мемориала. После этого министр отправится в дом приемов вооруженных сил Мьянмы.

Шойгу прибыл в Республику с официальным визитом вечером 21 января. Для него это третья поездка за историю военно-технического сотрудничества двух стран.

В ходе визита состоятся двусторонние переговоры с главнокомандующим Вооруженными силами республики старшим генералом Мин Аун Хлайном.