Сквозь волны сибирских рек: как учат будущих военных инженеров в Тюмени

Сибирская, судоходная река Тобол. Конец навигации, начало ноября, первый снег. Шквалистый, порывистый встречный ветер 5 метров в секунду, шторм 3 балла. Задача – перебросить на другой берег танк Т-72 с экипажем.

Снег или солнце, озеро или река с быстрым течением, переброска десанта или техники. Задачи любой сложности в интерактивной кабине катера БМК-460 можно выполнять и тогда, когда реальные водные преграды скованы льдом. Качку тренажер воссоздает один в один.

Справиться с волнами на Оби или Каме курсантам второго курса военно-инженерного училища самостоятельно удается не всегда. Уверенно держать штурвал, чувствовать отдачу от рычагов помогают преподаватели. Управлять плавающим транспортером будущим военным инженерам приходится самостоятельно. Вести виртуальную амфибию также сложно, как и реальную, делятся курсанты.

Тренажерный комплекс позволяет курсантам постоянно поддерживать практический навык управления на высоком уровне. Руки и глаза не забывают рычаги, штурвалы, рули. Курсанты несколько раз в неделю поочередно работают в динамических, виртуальных кабинах КАМАЗов, экскаваторов, погрузчиков. На симуляторе машины разграждения тренируются разбирать лесные завалы, проводить экстренное разминирование.

Инженерная машина разграждения ИМР-3 на базе танка Т-90. Дорога заминирована и обстреливается. Времени на работу саперов нет. Опускаем калийный минный трал. Газ, первая передача, вторая. Фугас обезврежен. Колонна может двигаться дальше.

Навык разминирования оттачивается уже на полигоне. По легенде, колонна техники на заснеженной лесной дороге попала в засаду. Один из участков заминирован, другой завален бревнами. Штурмовая группа оттесняет пехоту условного противника, саперы накладным зарядом обезвреживает фугас, инженерная машина разграждения таранит пылающий завал. Колонна может двигаться дальше. Курсанты справились с практическим заданием. Четкость выполнения оттачивается многократным прохождением в учебном классе.

«Прежде чем выехать в поле, мы периодически проходим занятия теоретические, а также занимаемся на разных тренажерах, которые предоставляет училище. Ну и так, скажем, нет возможности постоянно находиться в полях, поэтому руки помнят благодаря тому что мы занимаемся на симуляторах», - делится Александр Власенко, курсант второго курса Тюменского высшего военно-инженерного командного училища.

Выпускники Тюменского высшего военно-инженерного училища – офицеры из четырех десятков стран. Сейчас здесь проходят обучение представители тридцати трех стран. Некоторые из выпускников посетят свою «альма-матер» летом этого года. В качестве участников международных конкурсов «Инженерная формула» и «Безопасный маршрут». Преподаватели готовят сюрпризы для бывших курсантов.

«В летний период мы проведем всеармейские соревнования, и в августе проведем международный этап. С учетом усложнения заданий, мы доработаем наши те объекты, на которых мы готовимся принять участников соревнований», - отметил Дмитрий Евмененко, начальник Тюменского высшего военно-инженерного командного училища.

Поучаствовать в армейских играх – главная мечта и нынешних курсантов. И не просто поучаствовать – победить, причем уверенно.