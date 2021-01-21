Армия Военнослужащие Балтфлота поздравили 95-летнего фронтовика с 76-й годовщиной взятия города Гумбинена Андрей Аркадьев Ветеран лично принимал участие в штурме города в ходе проведения Восточно-Прусской наступательной операции. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Офицеры штаба армейского корпуса Балтийского флота поздравили 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны Григория Титовича Должикова с 76-й годовщиной взятия города Гумбинена. Военнослужащие вручили фронтовику ценные подарки и цветы. 21 января 1945 года ветеран лично принимал участие в штурме города в ходе проведения Восточно-Прусской наступательной операции. Кроме того, военнослужащие армейского корпуса почтили память Героя Советского Союза Сергея Ивановича Гусева и возложили цветы у его памятника в день 76-й годовщины штурма Гумбинена (ныне названого Гусевом в его честь). Сергей Иванович сражался в составе 11-й гвардейской армии, правопреемником которой является армейский корпус Балтийского флота. В торжественном мероприятии принимали участие ветераны Великой Отечественной войны, военнослужащие флотского объединения, администрация города, кадеты и юнармейцы. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика