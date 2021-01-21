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Военнослужащие Балтфлота поздравили 95-летнего фронтовика с 76-й годовщиной взятия города Гумбинена

Андрей Аркадьев
17:04 21.01.2021
Ветеран лично принимал участие в штурме города в ходе проведения Восточно-Прусской наступательной операции.
Военнослужащие Балтфлота поздравили 95-летнего фронтовика с 76-й годовщиной взятия города Гумбинена
© Фото: Минобороны России
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Офицеры штаба армейского корпуса Балтийского флота поздравили 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны Григория Титовича Должикова с 76-й годовщиной взятия города Гумбинена.

Военнослужащие вручили фронтовику ценные подарки и цветы. 21 января 1945 года ветеран лично принимал участие в штурме города в ходе проведения Восточно-Прусской наступательной операции.

Кроме того, военнослужащие армейского корпуса почтили память Героя Советского Союза Сергея Ивановича Гусева и возложили цветы у его памятника в день 76-й годовщины штурма Гумбинена (ныне названого Гусевом в его честь). Сергей Иванович сражался в составе 11-й гвардейской армии, правопреемником которой является армейский корпус Балтийского флота.

В торжественном мероприятии принимали участие ветераны Великой Отечественной войны, военнослужащие флотского объединения, администрация города, кадеты и юнармейцы.

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