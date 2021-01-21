В Воронеже прошла вакцинация командования и офицеров гвардейской армии ЗВО

В Воронеже прошла вакцинация командного и офицерского состава общевойсковой армии ЗВО. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Прежде чем поставить прививку, медики поговорили с офицерами о воздействии вакцины «Гам-КОВИД-Вак», обсудив возможные побочные эффекты. Три недели спустя участников ждет еще один укол со вторым компонентом вакцины.

Первым, кто получил вакцину в Воронежской области, был личный состав дежурных сил, а также медработники общевойсковой армии ЗВО вместе с военными медиками из состава 416-го военного госпиталя.