320 лет: военно-морские инженеры Балтфлота выложили памятную дату из учебных мин

На торжественных мероприятиях на Балтийском флоте в центре внимания, а точнее прямо на полковом плацу расположены десятки противотанковых мин.

Из учебных боеприпасов военнослужащие отдельного морского инженерного полка выложили юбилейную дату: «320 лет». Затем они поздравили ветеранов и всех, кто служил и служит в инженерных войсках, с профессиональным праздником.

Сегодня, 21 января, исполняется 320 лет со дня образования инженерных войск России. Инженерные войска считаются одними из самых технически оснащенных - в их арсенале имеется множество экземпляров самой современной военной техники, включая робототехнические комплексы «Уран-6» и «Уран-14».