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320 лет: военно-морские инженеры Балтфлота выложили памятную дату из учебных мин

Андрей Аркадьев
16:15 21.01.2021
Сегодня свой профессиональный праздник отмечает одно из старейших подразделений российской армии — инженерным войскам исполняется 320 лет.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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На торжественных мероприятиях на Балтийском флоте в центре внимания, а точнее прямо на полковом плацу расположены десятки противотанковых мин.

Из учебных боеприпасов военнослужащие отдельного морского инженерного полка выложили юбилейную дату: «320 лет». Затем они поздравили ветеранов и всех, кто служил и служит в инженерных войсках, с профессиональным праздником.

Сегодня, 21 января, исполняется 320 лет со дня образования инженерных войск России. Инженерные войска считаются одними из самых технически оснащенных - в их арсенале имеется множество экземпляров самой современной военной техники, включая робототехнические комплексы «Уран-6» и «Уран-14».

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