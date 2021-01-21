Военные инженеры ЮВО освободили захваченные «террористами» здания

В Южном военном округе прошли учения военных инженеров, которые сегодня, 21 января, отмечают свой профессиональный праздник. В ходе тренировки военнослужащие освободили городские здания от условных террористов, применив автоматы АК-12, сообщает пресс-служба ЮВО.

Бойцы подразделения штурма организовали проход для войск в минно-взрывном заграждении, вступили в бой с противником и захватили его штаб.

«Военные инженеры выполняли задачи в защитных костюмах ОВР-2 (исполнение 02), а также применили для поиска мин и зарядов взрывчатых веществ современные миноискатели ИМП-С2 и переносные искатели проводных линий управления взрывными устройствами ПИПЛ», - говорится в сообщении.

АК-12 - автомат 5,45-мм калибра производства концерна «Калашников». В конце 2018 года оружие было принято на вооружение Сухопутных войск, морской пехоты и подразделений ВДВ. Тогда же первая партия автоматов поступила в войска.

Масса АК-12 составляет 3,5 килограмма, дальность прямого выстрела - 440 метров. Можно вести огонь в трех режимах: очереди, отсечка по два выстрела и одиночные. На автомате впервые установлены планки Пикатинни. Скорострельность оружия - 650 выстрелов в минуту.