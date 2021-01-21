Едкий дым и автоматные очереди: военные инженеры отметили учениями профессиональный праздник под Владимиром

Под Владимиром военнослужащие подразделения инженерно-штурмового батальона отметили День образования инженерных войск, как и положено в армии – отрабатывая навыки и оттачивая мастерство в бою с условными боевиками.

Инженерные войска - настоящие военные универсалы. Это только кажется, что саперы работают только с миноискателем в руках. Каждый из них должен уметь отлично стрелять, бегать, метать гранаты. Многие из военнослужащих первой гвардейской инженерно-саперной бригады имеют реальный боевой опыт. Сергей Ларин его получил еще пять лет назад при разминировании Пальмиры.

«Сейчас мне с этим опытом на дальнейшие боевые задачи уже проще выезжать, уже знаешь, к чему быть готовым», - рассказал он.

Во время штурма захваченного условными террористами здания инженерное подразделение продемонстрировало навыки альпинисткой подготовки. Бойцы работали также по методике армейского спецназа.

Инженерно-саперные подразделения во время реальных боевых действий всегда идут впереди - ведь именно им необходимо делать проходы в минных полях для выдвижения основных сил. Конечно же, это не всегда размеренная спокойная работа по разминированию. Совсем недавно военнослужащие вернулись из Нагорного Карабаха, где с честью выполнили все поставленные министром обороны и президентом задачи. Илья Новожилов был и Армении, и в Сирии. Он рассказал, как служебная собака спасала ему жизнь.

«Место такое, как коридор. Вот она просто шла и обозначила мину. Если не она, я с вами бы уже не разговаривал», - признался Илья Новожилов, вожатый служебной собаки.

Бойцов спецназа инженерных войск военнослужащие между собой называют спецминерами. Их работа – скрытно выдвинуться, подорвать мост, уничтожить любой другой важный объект противника.

Инженерно-саперная бригада укомплектована современной техникой, начиная от бронеавтомобилей, заканчивая роботами-саперами. Бойцы уже отлично себя показали при гуманитарном разминировании, в том числе и за пределами России. Военнослужащие расчистили сотни гектаров территории и уничтожили тысячи неразорвавшихся боеприпасов и самодельных взрывных устройств, а это - сотни и сотни спасенных жизней.