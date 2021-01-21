Первое в 2021 году учение РВСН с автономными установками «Ярс» стартовало в Иркутской области

Иркутская область стала местом проведения первого в 2021 году учения Ракетных войск стратегического назначения. В деле - автономные пусковые установки «Ярс» Иркутского ракетного соединения.

В рамках учения будет отработан большой перечень задач и вводных. Будет отточено приведение техники и подразделений в высшие степени боевой готовности. Военнослужащие отработают маневренные действия на маршрутах боевого патрулирования, уделят время противодействию диверсантам, а также выполнят учебно-боевые задачи в условиях ведущегося против них радиоэлектронного подавления.

Задействованы современные образцы специальной техники инженеров и разведчиков - например, противодиверсионная машина «Тайфун-М», машина «МИОМ», использующаяся для инженерного обеспечения и маскировки, а также машина инженерного разминирования «Листва».

Всего в начавшемся учении будет задействовано более двух тысяч военнослужащих РВСН, а также около двухсот единиц техники. Продолжительность учения составит один месяц.